Госдеп назвал сроки возможного снятия санкций против РФ по делу Скрипалей

Второй этап санкций, объявленный США против РФ из-за инцидента в Солсбери, может быть отменен лишь через год при условии допуска международных инспекторов и компенсационных выплат пострадавшим, рассказали в Госдепе.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон вводит второй пакет антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей», так как Москва якобы не предоставила необходимых гарантий в рамках закона Соединенных Штатов.

Напомним, обвинения России в причастности к отравлению Скрипалей так и не были ничем подтверждены.