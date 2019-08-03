Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Испытания бронемашин нового поколения «Тигр» начались в РФ

Испытания бронемашин нового поколения «Тигр» начались в РФ

 Путин подписал закон об условиях ареста предпринимателей, подозреваемых в преступлениях

Путин подписал закон об условиях ареста предпринимателей, подозреваемых в преступлениях
Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

 Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией
Госдеп назвал сроки возможного снятия санкций против РФ по делу Скрипалей

Госдеп назвал сроки возможного снятия санкций против РФ по делу Скрипалей

 Российские военные сняли на видео ликвидацию артиллерии террористов в САР

Российские военные сняли на видео ликвидацию артиллерии террористов в САР
Испытания бронемашин нового поколения «Тигр» начались в РФ

Испытания бронемашин нового поколения «Тигр» начались в РФ

 Путин подписал закон об условиях ареста предпринимателей, подозреваемых в преступлениях

Путин подписал закон об условиях ареста предпринимателей, подозреваемых в преступлениях
Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

 Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией
Госдеп назвал сроки возможного снятия санкций против РФ по делу Скрипалей

Госдеп назвал сроки возможного снятия санкций против РФ по делу Скрипалей

 Российские военные сняли на видео ликвидацию артиллерии террористов в САР

Российские военные сняли на видео ликвидацию артиллерии террористов в САР
7:48   3 Августа 2019
Весь мир

Госдеп назвал сроки возможного снятия санкций против РФ по делу Скрипалей

Госдеп назвал сроки возможного снятия санкций против РФ по делу Скрипалей

Второй этап санкций, объявленный США против РФ из-за инцидента в Солсбери, может быть отменен лишь через год при условии допуска международных инспекторов и компенсационных выплат пострадавшим, рассказали в Госдепе.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон вводит второй пакет антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей», так как Москва якобы не предоставила необходимых гарантий в рамках закона Соединенных Штатов.

Напомним, обвинения России в причастности к отравлению Скрипалей так и не были ничем подтверждены.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #санкции #солсбери #скрипали

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...