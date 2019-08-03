Российские военные сняли на видео ликвидацию артиллерии террористов в САР

Минобороны РФ разместило на Youtube видео, демонстрирующее точечные удары по боевикам в Сирии.

Видеозапись сделана с беспилотников и показывает авиаудары по объектам и группам террористов в провинции Идлиб. Кадры одного из роликов содержат сцену ликвидации пикапа боевиков группировки «Хайят тахрир аль-Шам»* (террористическая группировка, запрещена в РФ) с реактивной установкой залпового огня, другого — поражение самоходного артиллерийского орудия и укреплений незаконных бандформирований на севере Хамы.

Точное время нанесения ударов не сообщается.