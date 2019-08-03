Новая сумма расходов на расследование Мюллера озвучена в США

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о мнимом «вмешательстве» РФ обошлось примерно в 32 миллионов долларов, согласно документам, обнародованным в пятницу Минюстом США.

В декабре 2018 года поступала информация о 25 миллионах долларов потраченных средств. Сейчас же сообщается о двух линиях расходов на расследование, продлившееся два года: порядка 16 миллионов выделялось непосредственно Мюллеру, и еще столько же — его офису.

Напомним, что расследование закончилось ничем, Мюллер не смог предоставить никаких доказательств «сговора» между Дональдом Трампом и Россией и покинул пост.