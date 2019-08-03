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5:14   3 Августа 2019
Весь мир

Американский эксперт объяснил вред антироссийских санкций из-за «Северного потока — 2»

Американский эксперт объяснил вред антироссийских санкций из-за «Северного потока — 2»

Действия Вашингтона, направленные против российского проекта «Северный поток — 2» в действительности имеют обратный эффект, написал политолог, директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico.

Санкции, получившие поддержку американских сенаторов, не отменят строительство газопровода, а лишь усилят сотрудничество России с Китаем и отрицательно повлияют на отношения США с Германией, считает автор материала.

По мнению эксперта, санкции не в состоянии изменить «Газпром», его европейских партнеров или политику Москвы, равно как и остановить строительство проекта, который уже на две трети завершен.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #санкции #северный поток-2

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