Американский эксперт объяснил вред антироссийских санкций из-за «Северного потока — 2»

Действия Вашингтона, направленные против российского проекта «Северный поток — 2» в действительности имеют обратный эффект, написал политолог, директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico.

Санкции, получившие поддержку американских сенаторов, не отменят строительство газопровода, а лишь усилят сотрудничество России с Китаем и отрицательно повлияют на отношения США с Германией, считает автор материала.

По мнению эксперта, санкции не в состоянии изменить «Газпром», его европейских партнеров или политику Москвы, равно как и остановить строительство проекта, который уже на две трети завершен.