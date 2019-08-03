Венесуэла призвала Совбез ООН «остановить войну Трампа»

Посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада в пятницу, 2 августа, потребовал от Совбеза срочно принять меры в ответ на угрозы Вашингтона объявить блокаду против республики.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает вариант введения блокады против Венесуэлы, принимая во внимание «объем иностранной помощи, который получает» Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина.

«Сегодня мы требуем у этого Совета Безопасности, чтобы он немедленно начал действовать для предотвращения катастрофы от неминуемых военных действий против Венесуэлы, уже объявленных одним из постоянных членов Совета — правительством США», — призвал Монкада во время своего выступления.

Он напомнил, что введение морской блокады в качестве силовой меры против какой-либо страны предусмотрено статьей 41 Хартии ООН, но лишь в случае угрозы миру или при актах агрессии.

«Когда же этот Совет одобрил эти силовые действия? Когда было определено СБ ООН, что Венесуэла является угрозой миру, или нарушает мир, или совершила акты агрессии?», — обратился он с вопросом.

Очевидно, что данные меры необоснованны, а угрозы США в отношении Венесуэлы преступны, и их последствия для народа могут быть катастрофическими. Поэтому венесуэльский дипломат призвал Совет Безопасности ООН заставить США выполнять нормы международного права и «остановить войну Трампа».