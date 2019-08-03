Испытания бронемашин нового поколения «Тигр» начались в РФ

Предварительные испытания бронемашин «Атлет», которые заменят автомобили семейства «Тигр», стартовали в РФ, рассказал РИА Новости глава предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

«В понедельник, пятого августа, опытные образцы бронированных автомобилей «Атлет» приступили к отработке программы предварительных испытаний. В них примут участие представители заказчика, научно-исследовательских институтов, а также подразделений и предприятий ВПК», — уточнил он.

Гендиректор ВПК добавил, что в испытаниях задействованы опытные образцы «Атлета» в модификациях АСН (автомобиль специального назначения) и АМН-2 (автомобиль многоцелевого назначения в пятидверном варианте).

Автомобили пройдут проверку в условиях бездорожья, пересеченной местности, в условиях низких и высоких температур и так далее.