Мадуро готов к переговорам «даже с дьяволом» ради мира в Венесуэле
Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил в пятницу в эфире государственного телевидения о готовности сесть за стол переговоров даже с дьяволом, чтобы в стране установился мир.
Он поблагодарил представителей оппозиции за участие в переговорах на Барбадосе.
«Меня спрашивают, почему я сел за стол переговоров с теми, кто пытался меня свергнуть и убить, с теми, кто призывает к иностранному вторжению в страну. За мир, единство, независимость нашей страны я готов говорить даже с дьяволом», — объяснил глава Боливарианской республики.