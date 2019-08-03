Мадуро готов к переговорам «даже с дьяволом» ради мира в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил в пятницу в эфире государственного телевидения о готовности сесть за стол переговоров даже с дьяволом, чтобы в стране установился мир.

Он поблагодарил представителей оппозиции за участие в переговорах на Барбадосе.