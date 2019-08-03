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 Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

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Мадуро готов к переговорам «даже с дьяволом» ради мира в Венесуэле

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3:17   3 Августа 2019
Весь мир

Мадуро готов к переговорам «даже с дьяволом» ради мира в Венесуэле

Мадуро готов к переговорам «даже с дьяволом» ради мира в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил в пятницу в эфире государственного телевидения о готовности сесть за стол переговоров даже с дьяволом, чтобы в стране установился мир.

Он поблагодарил представителей оппозиции за участие в переговорах на Барбадосе.

«Меня спрашивают, почему я сел за стол переговоров с теми, кто пытался меня свергнуть и убить, с теми, кто призывает к иностранному вторжению в страну. За мир, единство, независимость нашей страны я готов говорить даже с дьяволом», — объяснил глава Боливарианской республики.

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Автор: Мария Милкевич
#венесуэла #мадуро

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