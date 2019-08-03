Ким Чен Ын крайне удовлетворен результатами последнего ракетного испытания

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил большую удовлетворенность результатами учебного ракетного пуска, состоявшегося в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Напомним, военные республики Корея сообщали о пусках Пхеньяном «неопознанных снарядов» малой дальности из провинции Хамген-Намдо в направлении Японского моря между 02.59 и 03.23 в пятницу (20.59 и 21.23 четверга по Москве). Оба снаряда преодолели примерно 220 километров, поднявшись на максимальную высоту в 25 километров.

По онформации агентства, Ким Чен Ын высоко оценил старания крупных ученых, чиновников, техников и рабочих и их вклад в развитие науки в целях национальной безопасности.