Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин подписал закон об условиях ареста предпринимателей, подозреваемых в преступлениях

Путин подписал закон об условиях ареста предпринимателей, подозреваемых в преступлениях

 Путин ужесточил наказание за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений

Путин ужесточил наказание за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений
Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

 Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией
Мадуро готов к переговорам «даже с дьяволом» ради мира в Венесуэле

Мадуро готов к переговорам «даже с дьяволом» ради мира в Венесуэле

 Ким Чен Ын крайне удовлетворен результатами последнего ракетного испытания

Ким Чен Ын крайне удовлетворен результатами последнего ракетного испытания
Путин подписал закон об условиях ареста предпринимателей, подозреваемых в преступлениях

Путин подписал закон об условиях ареста предпринимателей, подозреваемых в преступлениях

 Путин ужесточил наказание за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений

Путин ужесточил наказание за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений
Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

 Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией
Мадуро готов к переговорам «даже с дьяволом» ради мира в Венесуэле

Мадуро готов к переговорам «даже с дьяволом» ради мира в Венесуэле

 Ким Чен Ын крайне удовлетворен результатами последнего ракетного испытания

Ким Чен Ын крайне удовлетворен результатами последнего ракетного испытания
2:30   3 Августа 2019
Весь мир

Ким Чен Ын крайне удовлетворен результатами последнего ракетного испытания

Ким Чен Ын крайне удовлетворен результатами последнего ракетного испытания

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил большую удовлетворенность результатами учебного ракетного пуска, состоявшегося в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Напомним, военные республики Корея сообщали о пусках Пхеньяном «неопознанных снарядов» малой дальности из провинции Хамген-Намдо в направлении Японского моря между 02.59 и 03.23 в пятницу (20.59 и 21.23 четверга по Москве). Оба снаряда преодолели примерно 220 километров, поднявшись на максимальную высоту в 25 километров.

По онформации агентства, Ким Чен Ын высоко оценил старания крупных ученых, чиновников, техников и рабочих и их вклад в развитие науки в целях национальной безопасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#кндр #ким чен ын #пуск ракеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...