Трамп уверен, что США и Россия смогут заключить новый пакт об ограничении ядерного оружия

РФ и США смогут заключить новые договоренности о дальнейшем ограничении и сокращении ядерного оружия, заявил в пятницу в разговоре с прессой в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

По словам американского лидера, он верит в эту перспективу и даже обсуждал это с российской стороной и с Китаем. Трамп считает, что заключить новый пакт будет отлично для всего мира.

Китай, подчеркнул Трамп, был «чрезвычайно воодушевлен этим обсуждением, как и Россия».

Он также отметил, что по количеству имеющихся единиц США находятся на первом месте, Россия — на втором, а Китай — на третьем, намного ниже, и все же его также необходимо будет рано или поздно подключить к соглашению.