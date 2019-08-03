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Трамп уверен, что США и Россия смогут заключить новый пакт об ограничении ядерного оружия

Трамп уверен, что США и Россия смогут заключить новый пакт об ограничении ядерного оружия

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1:46   3 Августа 2019
Весь мир

Трамп уверен, что США и Россия смогут заключить новый пакт об ограничении ядерного оружия

Трамп уверен, что США и Россия смогут заключить новый пакт об ограничении ядерного оружия

РФ и США смогут заключить новые договоренности о дальнейшем ограничении и сокращении ядерного оружия, заявил в пятницу в разговоре с прессой в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

По словам американского лидера, он верит в эту перспективу и даже обсуждал это с российской стороной и с Китаем. Трамп считает, что заключить новый пакт будет отлично для всего мира.

Китай, подчеркнул Трамп, был «чрезвычайно воодушевлен этим обсуждением, как и Россия».

Он также отметил, что по количеству имеющихся единиц США находятся на первом месте, Россия — на втором, а Китай — на третьем, намного ниже, и все же его также необходимо будет рано или поздно подключить к соглашению.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #китай #трамп #вооружения

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