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1:08   3 Августа 2019
Россия

Путин подписал закон об условиях ареста предпринимателей, подозреваемых в преступлениях

Путин подписал закон об условиях ареста предпринимателей, подозреваемых в преступлениях

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий арестовывать подозреваемых в преступлениях в сфере предпринимательства, если они имеют постоянное место жительства в РФ и не пытались скрыться от следователей или судебного разбирательства.

Закон касается лиц, виновных в преступлениях против собственности, индивидуальных предпринимателей в связи с ведением ими бизнеса и управлением принадлежащим им имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности.

Он позволит избежать трудностей в правоприменительной практике при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и определении, относится ли преступление к сфере предпринимательской деятельности.

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Автор: Мария Милкевич
#путин #закон

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