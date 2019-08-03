Путин подписал закон об условиях ареста предпринимателей, подозреваемых в преступлениях

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий арестовывать подозреваемых в преступлениях в сфере предпринимательства, если они имеют постоянное место жительства в РФ и не пытались скрыться от следователей или судебного разбирательства.

Закон касается лиц, виновных в преступлениях против собственности, индивидуальных предпринимателей в связи с ведением ими бизнеса и управлением принадлежащим им имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности.

Он позволит избежать трудностей в правоприменительной практике при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и определении, относится ли преступление к сфере предпринимательской деятельности.