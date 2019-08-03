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 Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

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Юнкер поздравил Георгиеву с избранием единым кандидатом на должность директора МВФ

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0:26   3 Августа 2019
Весь мир

Юнкер поздравил Георгиеву с избранием единым кандидатом на должность директора МВФ

Юнкер поздравил Георгиеву с избранием единым кандидатом на должность директора МВФ

Еврокомиссар Жан-Клод Юнкер на своей странице в Twitter поздравил Кристалину Георгиеву с избранием единым кандидатом на должность нового директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Глава Еврокомиссии подчеркнул, что Георгиева обладает всеми необходимыми качествами, чтобы внести должный вклад в дело МВФ.

Ранее в пятницу государства — члены Евросоюза провели по электронной почте выборы кандидата на пост директора Фонда, потому что Кристин Лагард 2 июля подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка.

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Автор: Мария Милкевич
#еврокомиссия #юнкер #мвф

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