Трамп заявил, что Китай должен сделать «много вещей» во избежание новых пошлин США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай должен предпринять «много вещей», чтобы предотвратить введение Штатами новых пошлин.

Накануне глава государства заявил, что Вашингтон с 1 сентября вводит десятипроцентную пошлину на китайскую продукцию стоимостью в 300 миллиардов долларов, одновременно выразив положительные эмоции относительно достижения торговой сделки с КНР.

«Теперь мы введем 10% на товары стоимостью близкой к 350 миллиардам долларов. Это огромные деньги. Китай должен будет сделать много вещей, чтобы избежать этого», — сообщил он прессе.

Президент США также подчеркнул, что может «значительно повысить пошлины», если это потребуется.