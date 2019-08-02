Путин ужесточил наказание за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за несоблюдение правил выращивания наркосодержащих растений для использования в медицине.

Нарушителям грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов с отстранением от определенных постов или деятельности три года и более.

Закон должен повысить эффективность действий по борьбе с неправомерным культивированием наркосодержащих растений.