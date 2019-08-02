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Путин ужесточил наказание за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений

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23:54   2 Августа 2019
Россия

Путин ужесточил наказание за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений

Путин ужесточил наказание за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за несоблюдение правил выращивания наркосодержащих растений для использования в медицине.

Нарушителям грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов с отстранением от определенных постов или деятельности три года и более.

Закон должен повысить эффективность действий по борьбе с неправомерным культивированием наркосодержащих растений.

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Автор: Мария Милкевич
#путин #закон

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