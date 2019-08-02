Путин увеличил размер пособий на ребенка

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, повышающий количество семей, которым выплачиваются пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума в регионе. Документ размещен в пятницу, 2 августа, на официальном портале правовой информации.

Вместе с тем такие семьи будут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.