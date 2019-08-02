Путин подписал закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о запрете микрокредитования под залог жилья и в принципе расширяющий требования к микрофинансовым и микрокредитным фирмам. Документ размещен в пятницу, 2 августа, на официальном портале правовой информации.

Закон призван не допускать мошенничества в отношении жилых помещений, находящихся в собственности у граждан.

Микрофинансовые организации по новому закону получают дополнительные возможности по идентификации клиентов. Они смогут передать право на идентификацию кредитным организациям или самостоятельно идентифицировать клиента посредством государственных информационных систем (с определенными ограничениями).

Также закон ужесточает требования к деловой репутации и квалификации сотрудников микрокредитных компаний и вводит новые требования к минимальному размеру капитала: 1 миллион рублей с 1 июля 2020 года вместо нынешних 10 тысяч рублей.