Финансируемый США блогер призвал участников незаконных акций в Москве нападать на полицию

Бежавший из России в Евросоюз блогер Дмитрий Иванов, известный как Камикадзе Ди, призвал участников незаконного митинга в Москве к экстремизму. На своем YouTube-канале блогер выложил ролик, объясняющий, как противостоять правоохранителям, как устраивать беспорядки и провокации.

Блогер, который с недавних пор получает деньги от Агентства США по глобальным медиа (USAGM), призывает участников митингов атаковать полицейских с помощью баллонов с краской. Он также призвал провокаторов блокировать движение транспорта в столице, пишет ФАН.

Либертарианская партия планирует устроить в субботу, 3 августа, несогласованный столичными властями митинг. Партия хотела заполучить под проведение митинга Лубянку, но поскольку этот район является важным транспортным узлом, власти предложили организаторам провести митинг на проспекте Сахарова. Однако те от предложения отказались и приняли решение устроить незаконную акцию в центре города, тем самым подвергая опасности горожан.

Правоохранители дважды предупредили организаторов, что полиция будет оперативно реагировать на нарушения и обеспечивать правопорядок и безопасность граждан в ходе акции.

27 июля представители оппозиции тоже устраивали несанкционированный митинг в центре столицы. В ходе акции провокаторы совершали нападения на правоохранителей, распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный ряд. Также провокаторы избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками.