Украина заявила об активизации диалога с НАТО на фоне остановки действия ДРСМД

Киев активизирует диалог с НАТО на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, рассказали в пятницу в пресс-службе украинского МИД.

«В ответ на агрессивные действия России и с учетом прекращения действия Договора о РСМД Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга альянса», — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе отметили, что хотя Украина и не была стороной ДРСМД, но неуклонно соблюдала его на протяжении всего срока его существования.

Напомним, в пятницу Министерство иностранных дел РФ сообщило, что 2 августа Договор о ракетах прекратил свое действие по инициативе США. Вашингтон объяснил свои действия отказом Москвы уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые якобы нарушают положения договора. Российские власти неоднократно объясняли, что технические характеристики данных ракет находятся в пределах допустимых параметров, и предъявляла Штатам ответные претензии.