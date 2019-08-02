Блокаднице, которой отремонтировали затопленную квартиру, продолжат оказывать поддержку

Петербурженка Татьяна Исакова вернулась в квартиру, где сделали ремонт. Жилище 88-летней пенсионерки, которая прошла войну и является ветераном труда, затопили и она долгое время жила в сырости, пока о ситуации не рассказали главе города Александру Беглову.

Квартиру Татьяны Васильевны залило так, что вода стояла во все квартире, но никто не помог ей справиться с происшествием, пишут Невские новости.

Из-за высокой влажности линолеум вздулся. Пожилой женщине приходилось дышать вредными испарениями, что вызвало проблемы со здоровьем и катаракту, из-за которой она потеряла зрение.

Волонтеры узнали о непростой ситуации пенсионерки и обратились к врио губернатора Александру Беглову, который распорядился помочь петербурженке. В результате Исакову госпитализировали для проведения обследований, а потом направили в пансионат «Черная речка», где ей очень понравилось.

Пока женщина восстанавливалась, в квартире за три недели переклеили обои, сделали ремонт, поменяли мебель, а санузел оборудовали специальными приспособлениями, облегчающие передвижение.

В отремонтированную квартиру петербурженка вернулась со слезами радости на глазах.

Как рассказал глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин, Беглов взял на личный контроль решение вопроса. Ремонт был сделан силами активистов, помощь оказали и бизнесмены, купив мебель.

Пожилой женщине продолжат оказывать поддержку: соцработники будут приходить к ней дважды в неделю.

Исакова поблагодарила главу района и Беглова за оказанную помощь и отметила, что будет рада видеть в гостях людей, которые помогли привести ее квартиру в порядок.