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21:56   2 Августа 2019
Россия

Контролер троллейбуса ударила по лицу редактора «Подмосковья сегодня»

Контролер троллейбуса ударила по лицу редактора «Подмосковья сегодня»

«Подмосковье сегодня» пишет, что редактор издания Елизавета Михайлова пострадала от нападения агрессивного контролера троллейбуса № 60 по дороге на работу, ей пришлось обратиться в травмпункт и полицию.

Девушка объяснила, что зашла в троллейбус, но не оплатила проезд сразу, так как было необходимо оперативно связаться с коллегами в сети — такова специфика работы новостника. Когда контролер подошел, она достала карту «Тройка» и сказала, что оплатит проезд сразу же, как только допишет важное сообщение по работе. Однако контролера не устроил такой ответ, и с помощью напарницы неадекватные женщины выхватили у Елизаветы проездной и принялись прикладывать его к терминалу несколько раз, даже не предложив сделать это самостоятельно.

«Я попыталась выхватить свою личную вещь, на что началась истерика с криками, что я нападаю на двоих контролеров. Когда эта агрессивная женщина в очередной раз приложила мою «Тройку» к терминалу, я таки выдернула проездной одной рукой, ибо в другой был телефон, и я снимала видео. Следом я получила от контролерши удар кулаком по голове в область глаза с криком «Дрянь!». Я была просто в шоке!», – рассказывает сотрудница «Подмосковья сегодня».

После произошедшего Елизавета отправилась в травмпункт, где врачи зафиксировали ушиб левой глазной области и предупредили о возможном ухудшении ситуации. Девушка написала заявление в полицию, чтобы агрессивного контролера привлекли к ответственности. В ГУП «Мосгортранс» сообщили, что разберутся в инциденте.

 

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Автор: Мария Милкевич
#нападение #подмосковье #мосгортранс

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