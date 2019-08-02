Контролер троллейбуса ударила по лицу редактора «Подмосковья сегодня»

«Подмосковье сегодня» пишет, что редактор издания Елизавета Михайлова пострадала от нападения агрессивного контролера троллейбуса № 60 по дороге на работу, ей пришлось обратиться в травмпункт и полицию.

Девушка объяснила, что зашла в троллейбус, но не оплатила проезд сразу, так как было необходимо оперативно связаться с коллегами в сети — такова специфика работы новостника. Когда контролер подошел, она достала карту «Тройка» и сказала, что оплатит проезд сразу же, как только допишет важное сообщение по работе. Однако контролера не устроил такой ответ, и с помощью напарницы неадекватные женщины выхватили у Елизаветы проездной и принялись прикладывать его к терминалу несколько раз, даже не предложив сделать это самостоятельно.

«Я попыталась выхватить свою личную вещь, на что началась истерика с криками, что я нападаю на двоих контролеров. Когда эта агрессивная женщина в очередной раз приложила мою «Тройку» к терминалу, я таки выдернула проездной одной рукой, ибо в другой был телефон, и я снимала видео. Следом я получила от контролерши удар кулаком по голове в область глаза с криком «Дрянь!». Я была просто в шоке!», – рассказывает сотрудница «Подмосковья сегодня».

После произошедшего Елизавета отправилась в травмпункт, где врачи зафиксировали ушиб левой глазной области и предупредили о возможном ухудшении ситуации. Девушка написала заявление в полицию, чтобы агрессивного контролера привлекли к ответственности. В ГУП «Мосгортранс» сообщили, что разберутся в инциденте.