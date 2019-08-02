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21:46   2 Августа 2019
Россия

Захарова считает новые санкции США по «делу Скрипалей» провокацией

Захарова считает новые санкции США по «делу Скрипалей» провокацией

Официальный представитель МИД РФ заявила, что США используют дело об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии для обострения отношений с Россией.

Эта откровенная провокация является предлогом для готовящихся антироссийских санкций на основании американского закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и вышедшего накануне спецраспоряжения Белого дома, отметила Захарова.

Она также обратила внимание на то, что Россия давно ликвидировала запасы химического оружия, в чем неоднократно могли убедиться международные инспекторы, а США с таким арсеналом расставаться не спешат.

Вашингтон вводит второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Первый пакет санкций начал действовать 27 августа 2018 года.

Второй пакет предусматривает шесть вариантов санкций, президент США должен применять как минимум три из них.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #захарова #сша #санкции #дело скрипалей

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