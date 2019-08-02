Захарова считает новые санкции США по «делу Скрипалей» провокацией

Официальный представитель МИД РФ заявила, что США используют дело об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии для обострения отношений с Россией.

Эта откровенная провокация является предлогом для готовящихся антироссийских санкций на основании американского закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и вышедшего накануне спецраспоряжения Белого дома, отметила Захарова.

Она также обратила внимание на то, что Россия давно ликвидировала запасы химического оружия, в чем неоднократно могли убедиться международные инспекторы, а США с таким арсеналом расставаться не спешат.

Вашингтон вводит второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Первый пакет санкций начал действовать 27 августа 2018 года.

Второй пакет предусматривает шесть вариантов санкций, президент США должен применять как минимум три из них.