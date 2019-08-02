Малькевич рассказал о юридической помощи россиянам в Ливии

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал в своем Telegram-канале Media Малькевич о юридической помощи, оказываемой задержанным в Ливии сотрудникам Фонда.

Он отметил, что страна охвачена "правовым нигилизмом", и привел в пример историю Мухаммеда Треки, сына экс-главы МИД Ливии Али Абдуссалама Треки.

«Когда Мухаммед Треки прибыл в Ливию, чтобы передать арестованным сотрудникам ФЗНЦ медикаменты, его самого поместили в тюрьму без каких-либо причин. Та же участь постигла местного адвоката, которого наняла супруга Треки, и директора туристической фирмы, который выдавал визы нашим коллегам для прибытия в Ливию», — пишет Малькевич.

Он добавил, что добиваться освобождения Треки в Ливию отправился советник президента Уганды Халид аль-Хамеди, но неизвестно, сможет ли он остаться на свободе, или случится «совсем уж запредельный скандал», и он также будет арестован. Все это, как подчеркивает Малькевич, говорит о том, что цивилизованному адвокату в Ливии работать «мягко говоря, сложно». Между тем, для защиты задержанных россиян необходим именно ливийский адвокат. Иностранный специалист может выступать в суде только в сотрудничестве с местным адвокатом по специальному разрешению председателя профсоюза адвокатов.