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Малькевич рассказал о юридической помощи россиянам в Ливии

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21:35   2 Августа 2019
Весь мир

Малькевич рассказал о юридической помощи россиянам в Ливии

Малькевич рассказал о юридической помощи россиянам в Ливии

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал в своем Telegram-канале Media Малькевич о юридической помощи, оказываемой задержанным в Ливии сотрудникам Фонда.

Он отметил, что страна охвачена "правовым нигилизмом", и привел в пример историю Мухаммеда Треки, сына экс-главы МИД Ливии Али Абдуссалама Треки.

«Когда Мухаммед Треки прибыл в Ливию, чтобы передать арестованным сотрудникам ФЗНЦ медикаменты, его самого поместили в тюрьму без каких-либо причин. Та же участь постигла местного адвоката, которого наняла супруга Треки, и директора туристической фирмы, который выдавал визы нашим коллегам для прибытия в Ливию», — пишет Малькевич.

Он добавил, что добиваться освобождения Треки в Ливию отправился советник президента Уганды Халид аль-Хамеди, но неизвестно, сможет ли он остаться на свободе, или случится «совсем уж запредельный скандал», и он также будет арестован. Все это, как подчеркивает Малькевич, говорит о том, что цивилизованному адвокату в Ливии работать «мягко говоря, сложно». Между тем, для защиты задержанных россиян необходим именно ливийский адвокат. Иностранный специалист может выступать в суде только в сотрудничестве с местным адвокатом по специальному разрешению председателя профсоюза адвокатов.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #россияне #малькевич #фзнц

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