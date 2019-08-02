Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Накануне стало известно о намерении Киева развернуть в Черноморско-Азовской акватории мониторинговую миссию НАТО/ЕС.

Проект называется «Постоянная мониторинговая миссия в Черном море, Керченском проливе и Азовском море», по-английски BlackSeaMoM. Документ подготовил замглавы политического департамента МИД Украины Петр Бешта и Алена Цибук, сообщил блогер Борис Рожин.

Как полагает ФАН, высока вероятность того, что опубликованный Рожиным материал действителен, потому как он не содержит противоречий тенденциям украинской политики, которые задал предыдущий глава Украины Петр Порошенко.

СМИ проанализировало документ и согласилось с выводом Рожина о том, что он рассчитан на западную аудиторию, так как составлен на английском языке.

Суть BlackSeaMoM сводится к усилению международного прессинга на Россию и ее дискредитации перед мировым сообществом.

Примечательно, что участники BlackSeaMoM должны использовать для сбора информации о действиях РФ в Черном море, Керченском проливе и Азовском море любые другие источники: данные СМИ и соцсетей, спутниковые снимки, показания капитанов судов и информация, предоставляемая Украиной или любым союзным ей государством Черноморского региона. Конечно, документ исключает малейшее участие РФ в деятельности BlackSeaMoM.

Впрочем, отмечает СМИ, желание устроить всеобщую слежку за Россиейв Киеве не нова - такую концепцию продвигал глава т. н. «наблюдательного совета Фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко еще в прошлом году.

После нескольких сольных провокаций в отношении России Украина решила найти себе подельников, чтобы дружить против Москвы.

Проект BlackSeaMoM, если он вообще существует, является попыткой Киева втянуть другие страны в свою конфронтацию с Москвой, отмечает ФАН.

Однако насколько вовлечен в историю с BlackSeaMoM новый глава Украины Владимир Зеленский, неизвестно. Может сложиться так, что он вообще не знает о его существовании.