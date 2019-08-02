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20:57   2 Августа 2019
Политика

Путин увеличил сумму госпошлины за выдачу вида на жительство иностранцам

Путин увеличил сумму госпошлины за выдачу вида на жительство иностранцам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении размера госпошлины, уплачиваемой за выдачу иностранцу вида на жительство в РФ. Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменение вносится из-за обновленного документа о виде на жительство — он с электронным носителем. Такая же сумма государственной пошлины установлена для получения загранпаспорта нового поколения, с таким же электронным чипом.

К 2024 году Россия должна перейти на электронные паспорта, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Данные опроса ВЦИОМ показали около 60% россиян, не желающих оформлять электронные паспорта из-за «ненадежности» такого типа документов.

Путин увеличил сумму госпошлины за выдачу вида на жительство иностранцам

Ранее 17 июля Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Украины. До этого паспорта РФ по упрощенной системе могли получить жители ДНР и ЛНР. Президент заявил, что такое решение — вопрос гуманитарного характера, а нарушение гражданских прав жителей республик «выходит за рамки».

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Автор: Тимофей Булочкин
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