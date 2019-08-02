Путин увеличил сумму госпошлины за выдачу вида на жительство иностранцам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении размера госпошлины, уплачиваемой за выдачу иностранцу вида на жительство в РФ. Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменение вносится из-за обновленного документа о виде на жительство — он с электронным носителем. Такая же сумма государственной пошлины установлена для получения загранпаспорта нового поколения, с таким же электронным чипом.

К 2024 году Россия должна перейти на электронные паспорта, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Данные опроса ВЦИОМ показали около 60% россиян, не желающих оформлять электронные паспорта из-за «ненадежности» такого типа документов.

Ранее 17 июля Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Украины. До этого паспорта РФ по упрощенной системе могли получить жители ДНР и ЛНР. Президент заявил, что такое решение — вопрос гуманитарного характера, а нарушение гражданских прав жителей республик «выходит за рамки».