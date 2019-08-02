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21:07   2 Августа 2019
Россия

Мосгорсуд признал законным решение не допускать фальсификатора Жданова до выборов в МГД

Мосгорсуд признал законным решение не допускать фальсификатора Жданова до выборов в МГД

Московский городской суд признал законным отказ зарегистрировать кандидатом в Мосгордуму главу так называемого Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда в пятницу, 2 августа.

Иск Жданова оспаривал решение Мосгоризбиркома, который отказал ему в регистрации из-за превышения числа недействительных подписей. Экс-кандидата на самом заседании не было, поскольку он отбывает административный арест в 15 суток за участие в незаконной акции 27 июля.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщала, что по состоянию на вечер 2 августа в суд поступило 58 исков об оспаривании решений окружных избиркомов и Московской городской избирательной комиссии. Всего удовлетворено два иска, в удовлетворении 35 отказано. Стороны могут обжаловать решения в Верховный Суд РФ, отметила Солопова.

Ранее Окружной избирком признал недействительными около 21% поданных за Жданова подписей. В комиссии сообщили, что глава ФБК и соратник Алексея Навального «нарисовал» 1197 подписей в свою пользу из необходимых 5700. Получив отказ, Жданов, как и другие «оппозиционеры», решил выйти на незаконный митинг и требовать регистрации.

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Автор: Саида Габиева
#выборы #мосгорсуд #жданов

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