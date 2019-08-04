Организаторов беспорядков в Москве могут наказать за отказ пропускать «скорые» — Лурье

Участники несанкционированных акций подвергают опасности не только себя и окружающих, но ставят на карту своих амбиций жизни людей, которым нет дела до политических разногласий.

Характерен случай в Петербурге, когда бригада скорой помощи Мариинской больницы в октябре 2017 года потеряла драгоценное время из-за толпы на Литейном проспекте. Двигаясь по проезжей части, сторонники блогера Алексея Навального мешали проезду спешившей на помощь больному бригаде. Финал был трагичен для 55-летней петербурженки. Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

Немногим отличается ситуация в Москве, где толпа перекрыла Садовое кольцо 27 июля. И вместе с ним дорогу для скорой. Аналогичные случаи очевидцы зафиксировали по всему маршруту следования протестующих, которые, казалось бы, не замечали спецтранспорт.

Сейчас вся либеральная общественность дружно переживает за здоровье Навального. Они забыли как из-за перекрытой ими дороги во время протестов до людей не могла добраться скорая. Здоровье других их реально не волнует pic.twitter.com/Y2NU4fDFJY — Актуальная Политика (@Current_policy) 29 июля 2019 г.

В июле 2019 года в России ужесточилась ответственность за препятствование проезду медицинских бригад. Соответствующие поправки утвердила Госдума, однако серьезные штрафы и четыре года колонии для нарушителей в случае смерти пациента не отрезвят протестующих, предположил журналист Олег Лурье.

«По сути, этим людям совершенно наплевать на скорую помощь, умирающих. Это зомбированные сектанты Навального. Это одна часть людей. Другая часть людей, которые организуют и режиссируют акции. Им совершенно не интересна скорая помощь, пенсионеры, отдых москвичей. У них одна задача — отработать деньги у организаторов. Заказ. А те, кто участвует — это демшиза, абсолютнейшие сектанты Навального», — был категоричен Лурье.

Московская полиция предупреждала об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии 3 августа. Согласно результатам исследования ВЦИОМ, большинство жителей Москвы поддерживают жесткие действия властей в ситуации несанкционированного митинга. Из 100% опрошенных в столице более 60% одобрили поведение полиции.