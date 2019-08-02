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20:31   2 Августа 2019
Россия

Минкомсвязи продвинулось в переговорах по отмене роуминга с Белоруссией

Минкомсвязи продвинулось в переговорах по отмене роуминга с Белоруссией

Руководство РФ и Белоруссии продвинулось в переговорах по отмене роуминга между странами, но финальную точку в диалоге поставить пока не удалось. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.

«Сильно продвинулись в переговорах, но точку поставить не удалось», — прокомментировал Иванов прошедшие в Полоцке 2-го августа переговоры.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству республики ускорить согласование процесса интеграции с Россией. Белорусский премьер Сергей Румас заверил главу, что правительство начинает отработку до сих пор не согласованных с российскими коллегами вопросов «прямо сейчас».

В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал о скором завершении процедур по подготовке договора о Союзном государстве между РФ и Белоруссией. Министр анонсировал подписание документа «в ближайшем будущем». Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял о долгосрочности процесса интеграции, но отметил выгоду договора для двух стран.

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Автор: Тимофей Булочкин
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