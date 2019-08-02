Пресс-секретарь Гудкова «проглотил язык» после вопросов о махинациях начальника

Пресс-секретарь лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова отказался комментировать тему налоговых махинаций его начальника.

Корреспондент ФАН связался с пресс-секретарем Гудкова Алексеем Обуховым с просьбой дать комментарий по поводу расследования СМИ об отмыве денег и уходе от налогов «подпольной империи Гудковых». Обухов, услышав такой вопрос, испугался и бросил трубку.

Напомним, ранее ФАН обнародовал расследование о налоговых махинациях Гудковых, которые подмяли под себя большую часть строительного бизнеса в Московской области и реализуют незаконные бизнес-проекты.

Геннадий Гудков — отец Дмитрия — обладает в области репутацией «решалы», помогающего получить разрешение на работы в сфере жилищно-коммунальных услуг. Источник из администрации Московской области подтвердил, что разрешение на строительство можно получить только «с легкой руки» Гудкова-старшего - откат составляет около 40% от суммы контракта. А без разрешения проблемы обеспечены.

Также в семейном бизнесе участвует жена Гудкова Мария, выступающая учредителем «Многопрофильной производственно-коммерческой фирмы «Вариант». Компания несколько раз выигрывала тендер на полумиллиона рублей по аренде помещения для ГАОУ ДПО «Воскресенский региональный учебный центр». Примечательно, что одним из учредителей этого центра является Фонд капитального ремонта общего имущества Подмосковья, который состоит из друзей Гудкова. Так и выглядит незаконная схема семейства Гудкова по зарабатыванию миллионов на откатах, выяснило СМИ.

Выставляющие себя борцами за справедливость и собирающие митинги Гудковы в действительности зарабатывают преступным путем и остаются безнаказанными.