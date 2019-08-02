Путин упростил выдачу украинцам вида на жительство в РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который упрощает выдачу гражданам Украины вида на жительство в России. Документ появился в пятницу, 2 августа, на интернет-портале правовой информации.

Теперь время рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание в РФ сокращается с шести до четырех месяцев. Разрешение будут выдавать отдельным категориям иностранцев без учета квоты. Нововведение коснется родившихся в России граждан, тех, кто состоит в браке с россиянином, являются участниками госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников либо признаны беженцами.

Документ также расширяет круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Вид на жительство подлежит замене так же, как и паспорт РФ, — при достижении иностранцем возраста 14-ти, 20-ти и 45 лет.