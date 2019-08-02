Украина начнет переговоры с РФ по газу после формирования правительства

Украине важно сохранить транзит российского газа, но переговоры с российским поставщиком состоятся только после формирования нового кабинета министров страны и назначения министра энергетики. Об этом сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

«Нам важно сохранить транзит российского газа. Это ключевой вопрос. Для этого надо провести переговоры с поставщиком. Они состоятся, скорее всего, после того, когда будет сформировано новое правительство Украины и будет назначен министр энергетики», — цитирует Данилюка ТАСС.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Киев рассматривает «разные сценарии» для решения проблемы транзита российского газа, но для этого в любом случае необходимо достижение договоренностей между сторонами. Данилюк отметил, что важно и выполнение условий украинской стороной.

«В частности, до конца года должна быть реформирована компания «Нафтогаз Украины», — сказал представитель СНБО.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком предоставление Кишиневу скидки на закупку российского газа. Власти Молдавии надеются, что Москва сможет договориться с Киевом о транзите газа, а Кишинев будет получать его через Украину.