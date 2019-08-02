Полиция поймала на незаконных акциях в Москве 134 уклониста от армии

Среди задержанных на незаконной акции в центре Москвы 27 июля оказались 134 жителя Москвы, которые длительное время уклонялись от прохождения военной службы. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в пятницу, 2 августа.

По ее словам, в следственные органы столичного ГСУ С уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 россиян, в рамках которых следствие установит наличие или отсутствие в их действиях признаков состава преступления. Санкции по статье об уклонении от прохождения военной службы предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

«Даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает "уклонистов" от прохождения военной службы в рядах ВС РФ», — отметила Петренко.

Ранее пятницу суд арестовал первых обвиняемых по делу о субботней несогласованной акции. Всем им вменяется участие в массовых беспорядках, некоторым из них — применение насилия в отношении представителей власти. Вину арестованные не признают.

В прошлую субботу, 27 июля, в Москве прошла акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МГИК не допустил их до выборов из-за большого количества поддельных подписей. «Независимые» кандидаты вновь призывают жителей столицы выйти на акцию в их поддержку в субботу, 3 августа. О последствиях в виде административных арестов и штрафов предупреждал москвичей глава ГУ МВД Олег Баранов.