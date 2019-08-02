Авиация Минобороны потушила лесные пожары на сотню тысяч гектаров

Авиация российского Министерства обороны ликвидировала лесные пожары на 113 тысячах гектаров в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщает департамент информации Минобороны.

«Авиацией Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушены 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров», — сказано в сообщении.

За 34 вылета самолеты Ил-76 сбросили на пожары более 1400 тонн воды, около 550 тонн сбросили на горящий лесной массив вертолеты Ми-8, совершившие свыше сотни вылетов.

Всего за последние сутки пожарные устранили более 19 очагов возгораний, после чего ежедневное распространение огня сократилось в пять раз.

Накануне в МЧС России сообщили о 804 населенных пунктах, задымленных из-за лесных пожаров: наиболее сложная ситуация сохраняется в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Проверить связь между пожарами и незаконной вырубкой лесов поручил Генпрокуратуре премьер-министр Дмитрий Медведев.