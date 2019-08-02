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19:24   2 Августа 2019
Россия

Авиация Минобороны потушила лесные пожары на сотню тысяч гектаров

Авиация Минобороны потушила лесные пожары на сотню тысяч гектаров

Авиация российского Министерства обороны ликвидировала лесные пожары на 113 тысячах гектаров в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщает департамент информации Минобороны.

«Авиацией Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушены 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров», — сказано в сообщении.

За 34 вылета самолеты Ил-76 сбросили на пожары более 1400 тонн воды, около 550 тонн сбросили на горящий лесной массив вертолеты Ми-8, совершившие свыше сотни вылетов.

Авиация Минобороны потушила лесные пожары на сотню тысяч гектаров

Всего за последние сутки пожарные устранили более 19 очагов возгораний, после чего ежедневное распространение огня сократилось в пять раз.

Накануне в МЧС России сообщили о 804 населенных пунктах, задымленных из-за лесных пожаров: наиболее сложная ситуация сохраняется в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Проверить связь между пожарами и незаконной вырубкой лесов поручил Генпрокуратуре премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Автор: Тимофей Булочкин
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