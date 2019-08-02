Новые котельные в Рошале решили проблему с теплоснабжением домов
Представитель правительства Московской области в пятницу, 2 августа, сообщил, что строительство в подмосковном Рошале новых блочно-модульных котельных мощностью 45 МВт решило проблему с теплоснабжением домов. По его словам, жители подмосковного города Рошаль поблагодарили регионального губернатора Андрея Воробьева за возведение новых котельных.
«Которые решили проблему с теплоснабжением домов 265 многоквартирных домов», — добавили в правительстве Подмосковья.
Город нуждался в новых котельных еще со времен СССР. Действующая котельная не обеспечивала горячего водоснабжения. В 2018 году в рамках областной государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности» в Рошале ввели в эксплуатацию две блочно-модульные котельные.
Жители подмосковного Рошаля получат новую школу на 850 мест и обновленную больницу: https://t.co/dYwvTSG7lW pic.twitter.com/rshqgJcwRG— Московская область (@mosregru_mo) 2 августа 2019 г.