Новые котельные в Рошале решили проблему с теплоснабжением домов

Представитель правительства Московской области в пятницу, 2 августа, сообщил, что строительство в подмосковном Рошале новых блочно-модульных котельных мощностью 45 МВт решило проблему с теплоснабжением домов. По его словам, жители подмосковного города Рошаль поблагодарили регионального губернатора Андрея Воробьева за возведение новых котельных.

«Которые решили проблему с теплоснабжением домов 265 многоквартирных домов», — добавили в правительстве Подмосковья.

Город нуждался в новых котельных еще со времен СССР. Действующая котельная не обеспечивала горячего водоснабжения. В 2018 году в рамках областной государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности» в Рошале ввели в эксплуатацию две блочно-модульные котельные.