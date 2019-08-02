Медведев поучаствует в Каспийском форуме 11-12 августа

Российский премьер Дмитрий Медведев примет участие в первом Каспийском экономическом форуме 11-12 августа в Туркмении. В рамках мероприятия он встретится с главой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

Стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба Камбина РФ. Отмечается, что Медведев также посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет, в том числе, экспозиция России. Медведев и Бердымухамедов последний раз виделись в конце мая в Ашхабаде. Тогда политики обсудили вопросы экономики, а также организацию конференции по прикаспийскому экономическому сотрудничеству.

Каспийский форум — первое международное мероприятие, где планируется появление Бердымухамедова после слухов в СМИ о его смерти, которые опровергли в Ашхабаде.