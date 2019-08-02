Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полиция поймала на незаконных акциях в Москве 134 уклониста от армии

Полиция поймала на незаконных акциях в Москве 134 уклониста от армии

 Украина начнет переговоры с РФ по газу после формирования правительства

Украина начнет переговоры с РФ по газу после формирования правительства
Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

 Кличко не позволит себя уволить

Кличко не позволит себя уволить

США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

 США борются в Западной Африке за геополитическое лидерство

США борются в Западной Африке за геополитическое лидерство
Полиция поймала на незаконных акциях в Москве 134 уклониста от армии

Полиция поймала на незаконных акциях в Москве 134 уклониста от армии

 Украина начнет переговоры с РФ по газу после формирования правительства

Украина начнет переговоры с РФ по газу после формирования правительства
Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

 Кличко не позволит себя уволить

Кличко не позволит себя уволить

США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

 США борются в Западной Африке за геополитическое лидерство

США борются в Западной Африке за геополитическое лидерство
19:27   2 Августа 2019
Россия

Медведев поучаствует в Каспийском форуме 11-12 августа

Медведев поучаствует в Каспийском форуме 11-12 августа

Российский премьер Дмитрий Медведев примет участие в первом Каспийском экономическом форуме 11-12 августа в Туркмении. В рамках мероприятия он встретится с главой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

Стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба Камбина РФ. Отмечается, что Медведев также посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет, в том числе, экспозиция России. Медведев и Бердымухамедов последний раз виделись в конце мая в Ашхабаде. Тогда политики обсудили вопросы экономики, а также организацию конференции по прикаспийскому экономическому сотрудничеству.

Каспийский форум — первое международное мероприятие, где планируется появление Бердымухамедова после слухов в СМИ о его смерти, которые опровергли в Ашхабаде.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#медведев #туркмения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...