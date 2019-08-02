Столичная мэрия согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник в пятницу, 2 августа, сообщил, что столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.

«31 июля в правительство Москвы поступило два уведомления от группы граждан. Организатор митингов — Виктор Шендерович», — добавил Олейник.

По его словам, московская мэрия рассмотрела уведомления и согласовала проведение митингов в субботу, 10 августа, с 14:00 до 16:30 и в воскресенье, 11 августа, на проспекте Академика Сахарова с установкой трибуны у девятого дома 9.

«Независимые» кандидаты призвали москвичей и гостей столицы выйти на несогласованную акцию 3 августа. Оппозиция вновь отказалась от предоставленной столичными властями площадки на проспекте Сахарова и выбрала Тверскую или Бульварное кольцо.