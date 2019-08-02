США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

Вашингтон ввел санкции против начальника спецназа полиции Рафаэля Энрике Бастардо Мендоса и главы военной контрразведки Венесуэлы Ивана Рафаэля Эрнандеса Дала. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном в пятницу, 2 августа.

Отмечается, что ограничительные меры введены из-за якобы причастности этих лиц к грубым нарушениям прав человека. Под санкциями также оказались жены и маленькие дети глав спецназа полиции и военной контрразведки Венесуэлы.

«США решительно поддерживают мирный демократический переход власти в Венесуэле под руководством временного президента Хуана Гуаидо и Национальной ассамблеи», — приводятся в заявлении слова Помпео.

Вашингтон продолжит реализовывать дипломатические и экономические инициативы в поддержку этого перехода власти, отметил госсекретарь.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его признали США, страны Группы Лимы (кроме Мексики), а также ряд стран Запада. Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой госпереворота. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.