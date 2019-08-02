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США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

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18:58   2 Августа 2019
Весь мир

США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

Вашингтон ввел санкции против начальника спецназа полиции Рафаэля Энрике Бастардо Мендоса и главы военной контрразведки Венесуэлы Ивана Рафаэля Эрнандеса Дала. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном в пятницу, 2 августа.

Отмечается, что ограничительные меры введены из-за якобы причастности этих лиц к грубым нарушениям прав человека. Под санкциями также оказались жены и маленькие дети глав спецназа полиции и военной контрразведки Венесуэлы.

«США решительно поддерживают мирный демократический переход власти в Венесуэле под руководством временного президента Хуана Гуаидо и Национальной ассамблеи», — приводятся в заявлении слова Помпео.

Вашингтон продолжит реализовывать дипломатические и экономические инициативы в поддержку этого перехода власти, отметил госсекретарь.

США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его признали США, страны Группы Лимы (кроме Мексики), а также ряд стран Запада. Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой госпереворота. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.

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Автор: Арсений Аскольский
#венесуэла

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