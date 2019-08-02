Депутат предложил задерживать участников несанкционированных акций на 72 часа

Депутат Государственной думы Михаил Старшинов в пятницу, 2 августа, предложил задерживать участников несанкционированных акций на 72 часа в связи с возбуждением СКР уголовного дела о массовых беспорядках после несанкционированного митинга в центре столицы 27 июля. По его словам, нужно расширить полномочия оперативных и следственных органов, чтобы они выявляли организаторов и провокаторов уличных беспорядков.

Срок административного задержания не превышает трех часов, а в некоторых случаях — 48 часов. Депутат ГД в комментарии «Парламентской газете» отметил, что участника несанкционированной акции в первый раз задерживают на три часа.