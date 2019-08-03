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18:58   3 Августа 2019
Россия

Организаторы беспорядков подложили свинью среднему классу, уверен член ОП Москвы Данилов

Организаторы беспорядков подложили свинью среднему классу, уверен член ОП Москвы Данилов

Владельцы заведений в центре столицы несут убытки из-за несогласованных акций оппозиции. Работу приходится сворачивать, так как торговать или предоставлять услуги в выходной день себе дороже. Об этом рассказали изданию ФАН несколько бизнесменов, недоумевая, почему политический спор не решается в рамках закона.

Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов в комментарии «Политике Сегодня» с пониманием отнесся к жалобам бизнесменов, так как эксперту, как и многим москвичам, пришлось изменить свои планы из-за беснующейся толпы в центре и обилия полицейских, которые вынуждены блюсти порядок внеурочно.

«Я и сам хотел бы съездить с друзьями встретиться, посмотреть нормально футбол в баре, а не на стадионе «Спартак» - «Динамо» матч, но вот теперь озабочен вопросом, чтобы встретиться где-нибудь вне центра, потому что гарантий безопасности и то, что там будет какой-нибудь кабак открыт, совершенно нет», — посетовал Данилов.

Оппозиция подложила свинью московским предпринимателям

Жалобы предпринимателей собеседник агентства в целом разделяет, однако заметил, что владельцы отдельных заведений пособничают провокаторам и их сторонникам, укрывая от полиции.

«Что касается опасений малого бизнеса, то их нетрудно в данном случае понять. С другой стороны, обратите внимание, кто выходит на эти акции протеста, кто иногда их прячет в различного рода заведениях от полицейских. Это тоже представители малого и среднего бизнеса. Здесь немножко двойственная ситуация. С одной стороны они жалуются, что их закрывают, работать не дают, а с другой стороны сами втихаря поддерживают протест», — сказал эксперт.

Ранее МВД Москвы предупредило последствия участия в несогласованном мероприятии, пообещав оперативно реагировать на нарушения общественного порядка и провокации. Большинство жителей столицы жесткие действия властей в отношении нарушителей поддержали.

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Автор: Максим Сахаров
#митинг #омон #мосгордума

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