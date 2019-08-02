Семейство Гудковых уличили в рейдерстве, откатах и давлении на бизнесменов

Налоговые махинации — лишь часть того, на чем зарабатывают Геннадий и Дмитрий Гудковы, выставляющие себя оппозиционерами. ФАН выяснил, как два «противника режима» заправляют строительным бизнесом в Подмосковье изанимаются незаконным бизнесом в самой Москве.

Геннадий Гудков в Москве гораздо более узнаваем, нежели его сын Дмитрий. Как сообщили ФАН источник из администрации Московской области, к нему идут за разрешением на любые работы в сфере жилищно-коммунальных услуг в Московской области.

«Он считается этаким «решалой». Хочешь получить подряд на работы по ЖКХ, тебе обязательно нужно разрешение Геннадия Гудкова. Откат — примерно 40% в зависимости от суммы контракта», — сказал источник.

Гудков зачастую прибегает к силовым методам воздействия для решения тех или иных вопросов. Он опутал все Подмосковье своими щупальцами и поэтому что бы ни случилось с его политической карьерой, его семейный бизнес процветает, отметил собеседник ФАН.

Из рассчитанной на ремонт домов денег квартиросъемщиков Московской области большая часть уходит в карман Гудковых, отмечает СМИ.

ООО «Многопрофильная производственно-коммерческая фирма «Вариант» появилась в 1993 году, ее учредителем является Гудкова Мария Петровна — мать Дмитрия. Она же - глава компании «Рошан», полностью принадлежащей Геннадию Гудкову и имеющей 25 оставшихся процентов «Варианта». Помимо этого, на женщину зарегистрированы еще 43 различные фирмы.

Примечательно, что «Вариант»трижды выигрывала один и тот же госконтракт по аренде помещения для «Воскресенского регионального учебного центра».

Одним из соучредителей этого центра является Фонд капитального ремонта общего имущества Московской области, почти наполовину состоящий из друзей Геннадия Гудкова.

Фонд ЖКХ Московской области принес Гудковым миллиарды, в том числе, в политических дивидендах. Для того, чтобы легализовать эти деньги, придумали довольно простую схему - давние охранные предприятия Гудкова-старшего, которые переписаны на другие лица, но фактически, остаются за ним до сих пор. В числе таких номиналов - Владимир Меликов, на котором числятся 13 компаний - и это только небольшая часть целой сети по отмыву денег, отмечает СМИ.

Таким образом, Гудковы и их номиналы прячут свои заработанные нечестным путем миллиарды среди огромного числа мелких организаций и фирм. А потом устраивают митинги и обвиняют чиновников в коррупции.

Более подробно о подпольной империи Гудковых читайте на странице Федерального агентства новостей.