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19:23   2 Августа 2019
Россия

Семейство Гудковых уличили в рейдерстве, откатах и давлении на бизнесменов

Семейство Гудковых уличили в рейдерстве, откатах и давлении на бизнесменов

Налоговые махинации — лишь часть того, на чем зарабатывают Геннадий и Дмитрий Гудковы, выставляющие себя оппозиционерами. ФАН выяснил, как два «противника режима» заправляют строительным бизнесом в Подмосковье изанимаются незаконным бизнесом в самой Москве.

Геннадий Гудков в Москве гораздо более узнаваем, нежели его сын Дмитрий. Как сообщили ФАН источник из администрации Московской области, к нему идут за разрешением на любые работы в сфере жилищно-коммунальных услуг в Московской области.

«Он считается этаким «решалой». Хочешь получить подряд на работы по ЖКХ, тебе обязательно нужно разрешение Геннадия Гудкова. Откат — примерно 40% в зависимости от суммы контракта», — сказал источник.

Гудков зачастую прибегает к силовым методам воздействия для решения тех или иных вопросов. Он опутал все Подмосковье своими щупальцами и поэтому что бы ни случилось с его политической карьерой, его семейный бизнес процветает, отметил собеседник ФАН.

Из рассчитанной на ремонт домов денег квартиросъемщиков Московской области большая часть уходит в карман Гудковых, отмечает СМИ.

ООО «Многопрофильная производственно-коммерческая фирма «Вариант» появилась в 1993 году, ее учредителем является Гудкова Мария Петровна — мать Дмитрия. Она же - глава компании «Рошан», полностью принадлежащей Геннадию Гудкову и имеющей 25 оставшихся процентов «Варианта». Помимо этого, на женщину зарегистрированы еще 43 различные фирмы.

Примечательно, что «Вариант»трижды выигрывала один и тот же госконтракт по аренде помещения для «Воскресенского регионального учебного центра».

Семейство Гудковых уличили в рейдерстве, откатах и давлении на бизнесменов

Одним из соучредителей этого центра является Фонд капитального ремонта общего имущества Московской области, почти наполовину состоящий из друзей Геннадия Гудкова.

Семейство Гудковых уличили в рейдерстве, откатах и давлении на бизнесменов

Фонд ЖКХ Московской области принес Гудковым миллиарды, в том числе, в политических дивидендах. Для того, чтобы легализовать эти деньги, придумали довольно простую схему - давние охранные предприятия Гудкова-старшего, которые переписаны на другие лица, но фактически, остаются за ним до сих пор. В числе таких номиналов - Владимир Меликов, на котором числятся 13 компаний - и это только небольшая часть целой сети по отмыву денег, отмечает СМИ.

Таким образом, Гудковы и их номиналы прячут свои заработанные нечестным путем миллиарды среди огромного числа мелких организаций и фирм. А потом устраивают митинги и обвиняют чиновников в коррупции.

Более подробно о подпольной империи Гудковых читайте на странице Федерального агентства новостей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #гудков

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