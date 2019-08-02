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18:21   2 Августа 2019
Россия

ФЗНЦ обнародовал список стран, жестко регулирующих проведение митингов

ФЗНЦ обнародовал список стран, жестко регулирующих проведение митингов

Фонд защиты национальных ценностей в пятницу, 2 августа, напомнил, что в субботу, 3 августа, в Москве пройдет очередная несанкционированная акция протеста. Предвыборная кампания в Московскую городскую думу сопровождается огромным количеством скандалов. Оппозиция собирала подписи умерших москвичей и «двойников». Кандидаты, которых не допустили до выборов, призвали людей выйти на улицы столицы.

По информации ФЗНЦ, многие демократические страны жестко регулируют проведение митингов и собраний. Например, США регулируют митинги на уровне законодательства штатов, а за участие в них с оружием грозит до десяти лет тюремного заключения. Максимальный размер штрафа — три тысячи долларов.

В Великобритании за проведение акций без уведомления и согласования грозит тюремное заключение на срок до пяти лет либо штраф в размере до двух тысяч фунтов стерлингов. В Швеции участникам несанкционированных акций грозит штраф или тюремное заключение на срок до двух лет. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #мосгордума #фзнц

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