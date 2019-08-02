Сенатор Климов заявил, что акция 27 июля в Москве прошла не без влияния из-за рубежа

Руководитель временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов считает, что прошедшая в субботу, 27 июля, в Москве несогласованная акция прошла не без иностранного вмешательства.

Сенатор заявил, что «соответствующие кадры» прошли подготовку за границей, а тематика выборов в Мосгордуму использовалась специально. По его словам, в прошедших акциях свои интересы преследовали «зарубежные спонсоры».

«Мы видим признаки вмешательства извне в эту ситуацию, более детально с конкретными названиями организаций мы будем готовы ответить чуть позже», — сказал Климов.

Чиновник добавил, что у него есть информация об участии в событиях 27 июля иностранных граждан, которая требует подтверждения. Не все протестовавшие действовали по чьим-то указаниям, но их «вели, подзадоривали, этим пользовались», считает Климов. Признаки вмешательства подтверждают, например, новости «ведущих англоязычных и прозападных СМИ», где события толковались «однобоко».

В прошлую субботу, 27 июля, в Москве прошла акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МГИК не допустил их до выборов из-за большого количества поддельных подписей.

«Независимые» кандидаты вновь призывают жителей столицы выйти на акцию в их поддержку в субботу, 3 августа. О последствиях в виде административных арестов и штрафов предупреждал москвичей глава ГУ МВД Олег Баранов.