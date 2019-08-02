Как одна «яблочница» за деньги или по глупости запутала оппозицию с датой митинга

Больше суток длится путаница с митингом-не митингом незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Виной всему нерешительность организатора мероприятия, представительницы «Яблока» Елены Русаковой. Коллегам, снятым с выборов из-за брака в собранных подписях, и им симпатизирующим она никак не может признаться, что согласовала митинг на Сахарова 10 августа, о чем еще в четверг, 1 августа, официально объявил замглавы департамента региональной безопасности мэрии Москвы Василий Олейник.

Через пару часов журналист Илья Азар «в бешенстве» опубликовал бумагу, подписанную Русаковой, где она-таки соглашается на проведение митинга на проспекте Сахарова 10 августа. Азар не скрывает эмоций от самоуправства депутата, с которой договорились в обсуждать формат акции 10 августа публично, без привлечения столичных властей.

Ситуацию попытался прояснить главред «Эха Москвы», член Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов. Однако без особого результата. Ответа от кандидата в кандидаты Русаковой он также не получил, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

«Запросил у мэрии доказательство, что Елена Русакова согласовала 10 августа митинг на Сахарова. Получил нижеследующий документ. Запросил у Елены Русаковой подтверждение или опровержение подлинности этого документа. Ответа не получил», — пишет Венедиктов.

Русакова в это время с регулярной периодичностью пишет в Facebook посты о том, что времени на комментарии по ситуации нет, но она ничего не согласовывала.

Нерешительность яблочницы вполне объяснима. Ее трудно назвать фронтменом не только предыдущего согласованного митинга, 20 июля на той же площади Сахарова с участием всех «звезд» уличной оппозиции собравшего всего 12 тысяч человек, но и организатором беспорядков в Москве неделей позже. Организаторы последних, за исключением соратницы блогера Алексея Навального Любови Соболи, под административным арестом, сроки которых до 10 августа, то есть дня митинга, не истекут.

В отсутствии «звезд» уличной оппозиции на свободе попытка Русаковой устроить митинг на 100 тысяч человек выглядит как заявка на статус лидера протеста. Или глупость. Практика показывает, что второй согласованный митинг на ту же тему собирает меньше, чем первый. Об этом знает и официальный организатор митинга на Сахарова 20 июля, член «Либертарианской партии» Михаил Светов, в начале недели экстренно подбиравший для новой заявки на 3 августа несогласуемые места наподобие Лубянки, чтобы найти повод отказаться от предложенной мэрией площади Сахарова, а позже ультимативно пригрозивший вывести людей на баррикады. 3 августа в итоге Светов проведет, как и его коллеги по призывам к беспорядкам, в спецприемнике.

Не исключен и вариант, что Русакова, согласовывая митинг на Сахарова, пыталась внести в ряды немногочисленных сторонников незарегистрированных кандидатов раскол не за бесплатно. И до сих пор продолжает игру. На поздний вечер пятницы яблочница признала, что митинг ей согласовали, но не только ей, и не один. И поэтому ни да, ни нет, от нее не будет, как минимум, пока незаконный митинг 3 августа не пройдет.