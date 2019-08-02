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 Главный вокзал Франкфурта закрыли из-за полицейской спецоперации

Главный вокзал Франкфурта закрыли из-за полицейской спецоперации
17:53   2 Августа 2019
Весь мир

Главный вокзал Франкфурта закрыли из-за полицейской спецоперации

Главный вокзал Франкфурта закрыли из-за полицейской спецоперации

Железнодорожный вокзал в немецком городе Франкфурт-на-Майне временно приостановил работу из-за проведения полицейской операции.

Местная полиция сообщила об этом в Twitter. Отмечается, что на вокзале работают оперативные службы, к операции привлечено большое число сотрудников.

Также местные правоохранители призывают граждан не делиться в соцсетях фотоснимками с места событий. В связи с чем проводится полицейская операция, не указывается.

Напомним, что в мае полиция ФРГ задержала восемь человек в рамках антитеррористической операции в земле Северный Рейн — Вестфалия.

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Автор: Ольга Шпакова
#германия #происшествия #весь мир #спецоперация #франкфурт-на-майне

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