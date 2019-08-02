Главный вокзал Франкфурта закрыли из-за полицейской спецоперации

Железнодорожный вокзал в немецком городе Франкфурт-на-Майне временно приостановил работу из-за проведения полицейской операции.

Местная полиция сообщила об этом в Twitter. Отмечается, что на вокзале работают оперативные службы, к операции привлечено большое число сотрудников.

Aktuelle läuft ein Polizeieinsatz im Bereich der #DüsseldorferStraße. Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Bitte meidet den Bereich rund um den #Hauptbahnhof. Wir halten euch auf dem Laufenden. // #Frankfurt — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) August 2, 2019

Также местные правоохранители призывают граждан не делиться в соцсетях фотоснимками с места событий. В связи с чем проводится полицейская операция, не указывается.

Напомним, что в мае полиция ФРГ задержала восемь человек в рамках антитеррористической операции в земле Северный Рейн — Вестфалия.