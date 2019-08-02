Депутат Власов рассказал, как комментарии в соцсетях становятся поправками к законам

Лидером топ-10 самых обсуждаемых законопроектов весенней сессии 2019 года по версии совместного рейтинга соцсети «Мир тесен» и «Парламентской газеты» стали поправки об ответственности за пьяные ДТП, которые, увы, зачастую оборачиваются смертельными исходами или тяжелыми травмами участников. Закон о паллиативной медицине, который стал самым популярным в рейтинге площадки SMI2 на сайте Госдумы, занял лишь пятое место.

Депутат Госдумы Василий Власов, комментируя рейтинги в беседе с «Политикой Сегодня», предположил, что популярность той или иной темы зависит от характера площадки и ее аудитории.

«Абсолютно разные интернет-площадки это могут обсуждать, об этом могут писать на форумах развлекательного характера. Пикабу, допустим. А закон, связанный с ужесточением законодательства по поводу пьяного вождения, естественно, на Пикабу никто не будет обсуждать», — сказал Власов.

Несмотря на существующее многообразие площадок для обмена мнениями, собеседник агентства полагает, что проект «Парламентской газеты» будет полезен народным избранникам в законотворческой работе как эффективный инструмент обратной связи.

«Любая инициатива то того, как она будет превращена в законопроект, и уж тем более законопроект будет обсуждаться в первом, втором и третьем чтении, было бы правильно получать отзывы из соцсетей по данной инициативе. Бывает часто, что именно такие комментарии и отзывы и предложения закладываются в будущем в качестве поправок во втором чтении к этому законопроекту», — поделился мнением Власов.

Помимо упомянутых вступивших в силу законов пользователи платформы активно обсуждали закон о защите российского сегмента интернета от внешних угроз, запрет на взыскание долгов с пособий и пенсий, наказания для лидеров преступных группировок и продление дачной амнистии.