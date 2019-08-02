США борются в Западной Африке за геополитическое лидерство

Координатор государственного департамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс заявлял, Вашингтон сосредоточит внимание на Западной Африке и в зоне Сахеля. По его словам, боевики охватили континент с востока на запад и с севера на юг, поэтому США вместе с союзниками определяют регионы, в которых сосредоточат деятельность.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Nation News отметил, что Вашингтон в Западной Африке борется за геополитическое лидерство, а не с боевиками. По его словам, сейчас США не проигрывают на Ближнем Востоке, но влияние Вашингтона значительно снижается.

«Понятно, что со временем сирийское правительство выкурит западную коалицию. Это уже неизбежный путь», — считает эксперт.

Александр Перенджиев добавил, что для Вашингтона дестабилизация мировой обстановки — инструмент собственного развития, поэтому появление США в Западной Африке «ничего хорошего не несет». Американскую сторону не интересует стабильность, наоборот, Вашингтон за закрепление и расширение дестабилизации.