Система распознавания лиц запомнит буйных «митингующих» в Москве 3 августа

Московские правоохранители намерены впервые задействовать систему распознавания лиц на камерах видеонаблюдения во время несогласованной акции в столице, запланированной оппозицией на 3 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Товарищ майор».

Сообщается, что в районе проведения несогласованного мероприятия в Москве силовыми структурами будет использована вся система камер, распознающих лица с помощью нейросети.

«Камер достаточно, даже много настолько, что никто не уйдет неопознанным», — сообщает канал.

Полицейские смогут впервые проследить путь участников несанкционированного мероприятия от дома и до места проведения акции, отмечается в сообщении. Ранее глава ГУ МВД Олег Баранов предупредил москвичей о последствиях участия в несогласованных мероприятиях в виде административных арестов и штрафов.

Пятеро москвичей в Москве были задержаны полицией: им вменяется участие в незаконных митингах и массовых беспорядках, организованных в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Некоторые из задержанных подозреваются в применении насилия к представителям власти — они отрицают все обвинения.

Ранее вину в нападении на полицейского признал один из участников митинга, бросивший в правоохранителя мусорный бак.