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18:13   2 Августа 2019
Россия

Система распознавания лиц запомнит буйных «митингующих» в Москве 3 августа

Система распознавания лиц запомнит буйных «митингующих» в Москве 3 августа

Московские правоохранители намерены впервые задействовать систему распознавания лиц на камерах видеонаблюдения во время несогласованной акции в столице, запланированной оппозицией на 3 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Товарищ майор».

Сообщается, что в районе проведения несогласованного мероприятия в Москве силовыми структурами будет использована вся система камер, распознающих лица с помощью нейросети.

«Камер достаточно, даже много настолько, что никто не уйдет неопознанным», — сообщает канал.

Полицейские смогут впервые проследить путь участников несанкционированного мероприятия от дома и до места проведения акции, отмечается в сообщении. Ранее глава ГУ МВД Олег Баранов предупредил москвичей о последствиях участия в несогласованных мероприятиях в виде административных арестов и штрафов.

Московская полиция использует камеры с распознаванием лиц на незаконной акции

Пятеро москвичей в Москве были задержаны полицией: им вменяется участие в незаконных митингах и массовых беспорядках, организованных в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Некоторые из задержанных подозреваются в применении насилия к представителям власти — они отрицают все обвинения. 

Ранее вину в нападении на полицейского признал один из участников митинга, бросивший в правоохранителя мусорный бак.

Московская полиция использует камеры с распознаванием лиц на незаконной акции

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Автор: Тимофей Булочкин
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