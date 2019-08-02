Политиканы от «оппозиции» терроризируют ЦИК и плюют на москвичей, уверен политолог

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова впервые осудила экс-кандидатов от «оппозиции» за призывы выходить на незаконную акцию 3 августа.

Глава комитета напомнила, что у любого политика есть ответственность перед гражданами и нельзя ради своих интересов подставлять их под удар, пишет ПолитЭксперт.

Ранее глава ЦИК избегала давать оценку действиям бывших кандидатов в МГД от оппозиции, подчеркивая, что Центризбирком готов идти на диалог с каждым из 57 незарегистрированных кандидатов, вне зависимости от их политической позиции.

Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие «независимые» кандидаты после получения отказа в регистрации на выборы в МГД из-за большого процента брака в подписных листах стали призыва граждан выходить на незаконные акции до тех пор, пока ЦИК их не зарегистрирует.

Политиканы от «оппозиции», которые выманивают молодежь на незаконные акции, не заслуживают лояльного подхода, считает политолог Алексей Мухин. ЦИК должен еще жестче реагировать на манипуляции и шантаж, считает он.

«Памфилова всегда грамотно отбивала эту атаку, ссылаясь на то, что она не может не по закону никого регистрировать. Здесь уж как ни бейся, как ни голодай. Тут дело даже не в жесткости, а в том, чтобы оставаться в рамках правового поля», – заметил политолог.

Российская система – «одна из самых вылизанных» в сравнении с тем, что есть у соседних стран, также подчеркнул Мухин.