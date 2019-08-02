Западные СМИ пожалели московских провокаторов, назвав их «жертвами кровавого режима»

Ориентированные на русскоговорящее население западные СМИ активно поддерживают оппозиционное движение. Они толкают россиян к участию в незаконных акциях в центре Москвы, дискредитируют российские власти и выставляют провокаторов «жертвами кровавого режима».

Предвыборная кампания в Мосгордуму сопровождается огромным количеством скандалов, связанных с незаконной деятельностью. Оппозиция использовала и поддельные подписи, и подкуп избирателей, а также сбор подписей умерших москвичей и «двойников». Не допущенные до выборов оппозиционеры продолжили нарушать законодательство и начали устраивать нелегальные акции протеста, которые направлены на дестабилизацию обстановки в стране.

Ситуацию помогают раскручивать западные СМИ, ориентированные на русскоязычную публику, подчеркивает ФАН.

Немецкое издание Deutsche Welle

Штаб-квартира Deutsche Welle находится в Бонне. Немецкая компания работает на международном уровне, поэтому она влияет не только на страны Евросоюза. В зону ее интересов попали Россия, Украина, Хорватия и Польша. Это издание публикует материалы, которые отражают западную повестку. Они систематически критикую действия российских властей.

Британская BBC NEWS

Русскоязычная служба новостей Великобритании активно поддерживает либеральную повестку Запада. Европейцы берут интервью у сомнительных личностей, готовых рассказать все, что от них потребует оппозиция. Активно продвигают тему якобы насилия со стороны полиции, выставляя провокаторов «жертвами кровавого режима».

Прибалтийская MEDUZA

Meduza — рускоязычное интернет-издание, зарегистрированное в Латвии. Оно также ориентированно на поддержку оппозиционного движения в РФ. Meduza часто публикует косвенные призывы к незаконным акциям, апеллируя при этом к словам самых ярых оппозиционных представителей.

Основная задача прибалтийского издания — дискредитация деятельности власти в России.

ФАН отмечает, что финансируемые Западом либеральные издания, работающие на территории ЕС, созданы для того, чтобы раскачивать ситуацию в России и других странах, которые имеют противоположный вектор политики.