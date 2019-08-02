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17:49   2 Августа 2019
Россия

Западные СМИ пожалели московских провокаторов, назвав их «жертвами кровавого режима»

Западные СМИ пожалели московских провокаторов, назвав их «жертвами кровавого режима»

Ориентированные на русскоговорящее население западные СМИ активно поддерживают оппозиционное движение. Они толкают россиян к участию в незаконных акциях в центре Москвы, дискредитируют российские власти и выставляют провокаторов «жертвами кровавого режима».

Предвыборная кампания в Мосгордуму сопровождается огромным количеством скандалов, связанных с незаконной деятельностью. Оппозиция использовала и поддельные подписи, и подкуп избирателей, а также сбор подписей умерших москвичей и «двойников». Не допущенные до выборов оппозиционеры продолжили нарушать законодательство и начали устраивать нелегальные акции протеста, которые направлены на дестабилизацию обстановки в стране.

Ситуацию помогают раскручивать западные СМИ, ориентированные на русскоязычную публику, подчеркивает ФАН.

Немецкое издание Deutsche Welle

Штаб-квартира Deutsche Welle находится в Бонне. Немецкая компания работает на международном уровне, поэтому она влияет не только на страны Евросоюза. В зону ее интересов попали Россия, Украина, Хорватия и Польша. Это издание публикует материалы, которые отражают западную повестку. Они систематически критикую действия российских властей.

Британская BBC NEWS

Русскоязычная служба новостей Великобритании активно поддерживает либеральную повестку Запада. Европейцы берут интервью у сомнительных личностей, готовых рассказать все, что от них потребует оппозиция. Активно продвигают тему якобы насилия со стороны полиции, выставляя провокаторов «жертвами кровавого режима».

Западные СМИ пожалели московских провокаторов, назвав их «жертвами кровавого режима»

Прибалтийская MEDUZA

Meduza — рускоязычное интернет-издание, зарегистрированное в Латвии. Оно также ориентированно на поддержку оппозиционного движения в РФ. Meduza часто публикует косвенные призывы к незаконным акциям, апеллируя при этом к словам самых ярых оппозиционных представителей.

Основная задача прибалтийского издания — дискредитация деятельности власти в России.

Западные СМИ пожалели московских провокаторов, назвав их «жертвами кровавого режима»

ФАН отмечает, что финансируемые Западом либеральные издания, работающие на территории ЕС, созданы для того, чтобы раскачивать ситуацию в России и других странах, которые имеют противоположный вектор политики. 

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Автор: Саида Габиева
#россия

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