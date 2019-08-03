Шайка Навального за год отмыла больше миллиарда рублей от зарубежных спонсоров

МВД подозревает руководство «Фонда борьбы с коррупцией» в отмывании денег и неуплате налогов: в ближайшее время СК возбудит уголовное дело.

Материалы доследственной проверки МВД оказались в распоряжении журналистов — подлинность документа подтвердил источник, близкий к руководству силовых структур. Собеседник журналистов сообщил, что Следственный комитет намерен в ближайшее время возбудить уголовное дело на руководителей фонда блогера Алексея Навального.

Полиция проверила счета соратника Навального Леонида Волкова, экс-директора «ФБК» Романа Рубанова и бухгалтера фонда Анны Чехович. Также были проверены банковские счета главы юридического отдела фонда Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов организации Александра Помазуева и Евгения Замятина.

В документе сказано, что через счета членов ФБК прошло более миллиарда рублей в одном лишь «Альфа-банке». Через счета Волкова прошло 540 миллионов рублей, у Рубанова — 215 миллионов, оборот по остальным счетам руководства фонда в «Сбербанке», «Райффайзенбанке», банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит» не указан в документе.

МВД подозревает соратников Навального в отмывании денежных средств по статье 174 УК РФ и уклонении от уплаты налогов за несколько лет, в частности у Волкова не уплачена сумма в 4,6 миллиона рублей, у Рубанова — 3,1 миллион. Ведущий программы «Навальный Live» Руслан Шаведдинов не уплатил в казну 830 тысяч рублей, согласно данным правоохранителей.

Ранее Навального и Волкова уже подозревали в мошенничестве с биткоин-кошельками — в СКР поступило заявление с просьбой проверить учредителей «ФБК» на незаконные финансовые операции. Федеральное агенство новостей писало о том, как блогер тратит пожертвования доверчивых россиян на дорогостоящий заграничный отдых: так последний отпуск Навального в итальянском Сорренто обошелся в 30 тысяч евро.