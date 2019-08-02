Совфед РФ поддержал попытки оппозиции Судана начать диалог с властью

Местная оппозиция пообещала населению прогресс по вопросу формирования гражданского правительства в Судане: российский сенатор назвал такой шаг попыткой нормализовать ситуацию в африканской стране.

«Мы обещаем суданскому народу хорошие новости в ближайшие дни по вопросу формирования гражданского переходного правительства», — сообщает агентство СУНА.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов уверен, что политической стабильности в Судане никогда не было, зато нестабильность, напротив, активно поддерживалась заинтересованными внешними силами.

«Мы исходим из того, что военным вместе с патриотически настроенными гражданскими политическими силами необходимо найти общий язык и создать гражданский режим, попытаться восстановить в стране порядок и выработать правила политической жизни», — заявил Морозов в интервью ФАН.

Российский сенатор считает необходимым обеспечить безопасность суданских граждан и остановить непрекращающиеся политические конфликты, нередко перерастающие в кровопролитие.

«Сейчас, как мне кажется, происходит такая попытка», — оценил действия суданской оппозиции Морозов.

Ранее оппозиционная организация Судана «Движения сил за свободу и перемены» отправила Африканскому союзу ответ на предложения по проекту конституционной декларации — на основе документа страна будет жить в переходный период, то есть ближайшие три года. Оппозиция отвергла инициативу о предоставлении неприкосновенности членам будущего суверенного совета и поддержала реформу судебной системы, отметив необходимость сделать правосудие независимым от суверенного совета.