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Главный вокзал Франкфурта закрыли из-за полицейской спецоперации
17:10   2 Августа 2019
Россия

Ливия освободила удерживаемых три года российских моряков с танкера «Теметерон»

Ливия освободила удерживаемых три года российских моряков с танкера «Теметерон»

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что сейчас готовится транспортировка российских моряков из Ливии на родину. Вопросом занимается МИД РФ.

В своем Telegram-канале он напомнил, что капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев родом из Севастополя, а старпом Сергей Самойлов – из Керчи.

Танкер «Теметерон» под флагом Белиза задержали в июне 2016 года вблизи от побережья Ливии. Судно принадлежит греческой фирме.

Осенью прошлого года суд Триполи признал моряков виновными в контрабанде нефтепродуктов и незаконном пересечении границы. Двух граждан РФ приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы.

Мировое сообщество, оказав давление, смогло добиться их досрочного освобождения, отметил глава Фонда.

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #ливия #весь мир #моряки #малькевич

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